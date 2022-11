Alle Spiele auf einen Blick: Das bringt der Dienstag noch bei der WM

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

Dänemark: Nach dem EM-Halbfinale 2021, einer WM-Qualifikation im Eiltempo und zwei Nations-League-Siegen gegen Frankreich sind die Erwartungen an die Dänen hoch. Topstar Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch bei der Euro wieder dabei.

Tunesien: Bei seiner sechsten Teilnahme an einer WM-Endrunde hat Tunesien ein großes Ziel: erstmals die Vorrunde zu überstehen. Dafür setzt Nationalcoach Jalel Kadri auf die Unterstützung der arabischen Gemeinschaft in Katar.

🟢 Gruppe C: Mexiko - Polen 17.00 Uhr

Frankreich: Die Franzosen spielen gegen den Titelverteidiger-Fluch an, denn die vorherigen drei Weltmeister schieden allesamt im nächsten Turnier in der Vorrunde aus. Größer sind nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku und Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema die Personalsorgen. Immerhin werden die zuletzt angeschlagenen Raphaël Varane und Eduardo Camavinga spielen können.

Australien: Australiens Teamchef Graham Arnold hat nicht diese begnadete Qualität wie Frankreich zur Verfügung. Das zeigte sich auch in der WM-Qualifikation, die die Socceroos nur mit Mühe und Glück (Sieg im Elfmeterschießen im interkontinentalen Play-off gegen Peru) schaffte. Körperbetontes Spiel und Kampfgeist sollen andere Defizite wettmachen. Arnold hat viele unerfahrene Spieler wie den 18-jährigen Garang Kuol nominiert, die in die Fußstapfen von Harry Kewell, Tim Cahill und Co. treten sollen.