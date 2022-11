Alle Spiele auf einen Blick: Das bringt der Sonntg bei der WM

Deutschland unter Druck: Verliert das DFB-Team in der Gruppe E gegen Spanien und Japan verliert zuvor nicht gegen Costa Rica, dann ist die WM-Reise für Thomas Müller und Co. beendet. In Gruppe F fiebert das belgische Team im Spiel gegen Marokko dem Comeback von Stürmerstar Romelu Lukaku entgegen. Kroatien ist nach dem Auftaktremis gegen Kanada gefordert.