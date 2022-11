Das bringt der Sonntag bei der WM: Eröffnungsfeier und Katar – Ecuador

Das heißt für die Fußballfans: In der Vorrunde täglich bis zu vier Spiele zwischen 11 und 22 Uhr, insgesamt 64 Matches in nur 30 Tagen. In unserem WM-Datencenter erfahrt ihr die wichtigsten News zum aktuellen Spieltag. Zudem gibt es alle Partien der Wüsten-WM im Live-Ticker. So verpasst ihr bestimmt keinen Treffer. (TT.com)