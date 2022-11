Gastgeber chancenlos: Katar verlor WM-Auftakt gegen Ecuador 0:2

Ecuadors Stürmerstar Enner Valencia (l.) jubelte über einen Doppelpack in der ersten Halbzeit. © KARIM JAAFAR

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

Entgeltliche Einschaltung

📆 Sonntag, 20. November

🟢 Gruppe A: Katar - Ecuador 0:2 (0:2)

Gastgeber Katar kassierte zum Auftakt der WM wenig überraschend eine Niederlage. Der große Außenseiter zog nach der Eröffnungsfeier im Al Bayt Stadium von Al Khor im ersten Gruppe-A-Spiel gegen Ecuador mit 0:2 den Kürzeren. Herausragender Akteur war Kapitän Enner Valencia mit einem Doppelpack (16./Elfmeter, 31.).

Die Südamerikaner übernahmen damit gleich einmal die Tabellenführung. Senegal und die Niederlande sind erst am Montag (17.00 Uhr/live TT.com-Ticker) in Doha im Einsatz.

📊 WM 2022 – Gruppe A Katar - Ecuador 0:2 (0:2) Al Khor, Al Bayt Stadium, SR Daniele Orsato (ITA).

Tore: 0:1 (16.) Valencia (Elfmeter), 0:2 (31.) Valencia

0:1 (16.) Valencia (Elfmeter), 0:2 (31.) Valencia Katar: Alsheeb - Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed - Al-Haydos (71. Waad), Boudiaf, Hatim - Ali (71. Muntari), Afif

Alsheeb - Pedro Miguel, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed - Al-Haydos (71. Waad), Boudiaf, Hatim - Ali (71. Muntari), Afif Ecuador: Galindez - An. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan - Plata, Mendez, Caicedo (90. Franco), Ibarra (68. Sarmiento) - Valencia (76. Cifuentes), Estrada (90. Rodriguez)

Galindez - An. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan - Plata, Mendez, Caicedo (90. Franco), Ibarra (68. Sarmiento) - Valencia (76. Cifuentes), Estrada (90. Rodriguez) Gelbe Karten: Alsheeb, Ali, Boudiaf, Afif bzw. Caicedo, Mendez

Alsheeb, Ali, Boudiaf, Afif bzw. Caicedo, Mendez Die Besten: Afif bzw. Valencia, Mendez, Plata

📸 Die besten Fotos von der Eröffnungsfeier

Impressionen von der Eröffnungsfeier 1 von 12 © KARIM JAAFAR © ODD ANDERSEN >

📆 Montag, 21. November

🔴 Gruppe B: England - Iran 14.00 Uhr

England: Die Three Lions stehen nach dem sieglosen Nations-League-Jahr ordentlich unter Zugzwang. Nach dem WM-Halbfinale 2018 und dem EM-Finale 2021 soll nun der erste große Titel seit 1966 her. Sportlich sind Kapitän Harry Kane und Jungstar Jude Bellingham die Schlüsselfiguren. Spannend wird, ob Nationalcoach Gareth Southgate weiter mit Dreierkette spielt oder zur Viererkette zurückkehrt.

150 x Autobahn-Jahres-Vignette 2023 zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Iran: Bei den bisherigen WM-Teilnahmen ist der Iran nicht über die Vorrunde hinausgekommen. Der Sport könnte bei den Auftritten des Teams von Carlos Queiroz aber zur Nebensache werden. Mit Spannung wird erwartet, welche Zeichen die Profis um Sardar Azmoun angesichts der schwersten Proteste seit Jahrzehnten in dem Land setzen. Der Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam hatte diese ausgelöst.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen England: 1 Pickford - 5 Stones, 6 Maguire, 15 Dier - 12 Trippier, 4 Rice, 22 Bellingham, 3 Shaw - 20 Foden, 10 Sterling - 9 Kane

1 Pickford - 5 Stones, 6 Maguire, 15 Dier - 12 Trippier, 4 Rice, 22 Bellingham, 3 Shaw - 20 Foden, 10 Sterling - 9 Kane Iran: 22 Abedzadeh - 2 Moharrami, 13 Kanaani, 4 Khalizadeh, 3 Haji Safi - 6 Eztolahi - 7 Jahanbakhsh, 14 Ghoddos, 21 Nourollahi, 9 Taremi - 20 Azmoun

22 Abedzadeh - 2 Moharrami, 13 Kanaani, 4 Khalizadeh, 3 Haji Safi - 6 Eztolahi - 7 Jahanbakhsh, 14 Ghoddos, 21 Nourollahi, 9 Taremi - 20 Azmoun Schiedsrichter: Raphael Claus (Brasilien)

Raphael Claus (Brasilien) 📺 ORF 1

🟢 Gruppe A: Senegal - Niederlande 17.00 Uhr

Senegal: Beim Afrikameister ist der Schock nach dem Ausfall von Bayern-Superstar Sadio Mané groß. Der Anführer, der am Donnerstag in Innsbruck operiert worden war, ist im Team von Trainer Aliou Cissé kaum zu ersetzen. Verantwortung übernehmen müssen nun andere, wie Kapitän und Abwehrchef Kalidou Koulibaly. Aber auch ohne Mané ist das Achtelfinale durchaus möglich, denn die Westafrikaner haben sich zu einer festen Größe etabliert. In diesem Jahr gab es in 13 Länderspielen nur eine Niederlage.

Niederlande: Für die Elftal ist das erste Spiel in Katar so etwas wie die Endstation Sehnsucht. Immerhin ist es das erste WM-Spiel seit über acht Jahren. 2014 war man in Brasilien zuletzt dabei, wurde Dritter. Der Trainer hieß damals Louis van Gaal – und ist nun sein eigener Nachfolger. In der dritten Amtszeit van Gaals hat die Mannschaft noch nicht verloren. Für den 71-Jährigen, der im Frühjahr eine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht hatte, wird es das letzte Highlight mit der Nationalmannschaft. Nach dem Turnier ersetzt ihn Ronald Koeman.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Senegal: 1 Mendy - 7 Sabaly, 12 Cissé, 3 Koulibaly, 22 Ballo-Touré - 17 P.M. Sarr, 6 N. Mendy, 5 I. Gueye - 18 I. Sarr, 21 Dia, 15 Diatta

1 Mendy - 7 Sabaly, 12 Cissé, 3 Koulibaly, 22 Ballo-Touré - 17 P.M. Sarr, 6 N. Mendy, 5 I. Gueye - 18 I. Sarr, 21 Dia, 15 Diatta Niederlande: 1 Pasveer - 2 Timber, 4 Van Dijk, 5 Aké - 26 Frimpong, 21 F. De Jong, 20 Koopmeiners, 17 Blind - 8 Gakpo - 7 Bergwijn, 18 Janssen

1 Pasveer - 2 Timber, 4 Van Dijk, 5 Aké - 26 Frimpong, 21 F. De Jong, 20 Koopmeiners, 17 Blind - 8 Gakpo - 7 Bergwijn, 18 Janssen Schiedsrichter: Wilton Sampaio/BRA

Wilton Sampaio/BRA 📺 ServusTV

🔴 Gruppe B: USA - Wales 20.00 Uhr

USA: Nachdem sie die Qualifikation für das Turnier in Russland vor vier Jahren verpasst haben, gehen die Amerikaner nun mit einer extrem jungen Mannschaft und gleich 25 WM-Debütanten an den Start. Einzig Verteidiger DeAndre Yedlin von Inter Miami war schon 2014 in Brasilien dabei. Der Dortmunder Giovanni Reyna sowie die Christian Pulisic (FC Chelsea) und Weston McKennie (Juventus Turin) nehmen zentrale Rollen ein. Tyler Adams (Leeds United) ist der neue Kapitän.

Wales: Alle Augen auf Gareth Bale. Der Stürmerstar verhalf kurz vor der WM seinem Club Los Angeles FC zur Meisterschaft ausgerechnet in den USA. Die Frage ist, wie lange der 33-Jährige durchhält. Mittelfeldspieler Joe Allen hat wegen einer Oberschenkelverletzung über zwei Monate nicht mehr gespielt und muss noch warten: Trainer Rob Page will nicht riskieren, dass er für das weitere Turnier ausfällt. Erstmals seit 64 Jahren ist Wales wieder bei einer WM vertreten.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen USA: 1 Turner - 2 Dest, 3 Zimmermann, 13 Ream, 5 Robinson - 8 McKennie, 4 Adams, 6 Musah - 7 Reyna, 9 Ferreira, 10 Pulisic

1 Turner - 2 Dest, 3 Zimmermann, 13 Ream, 5 Robinson - 8 McKennie, 4 Adams, 6 Musah - 7 Reyna, 9 Ferreira, 10 Pulisic Wales: 1 Hennessey - 6 Rodon, 5 Mepham, 4 B. Davies - 14 C. Roberts, 15 Ampadu, 8 Wilson, 10 Ramsey, 3 N. Williams - 11 Bale, 20 James

1 Hennessey - 6 Rodon, 5 Mepham, 4 B. Davies - 14 C. Roberts, 15 Ampadu, 8 Wilson, 10 Ramsey, 3 N. Williams - 11 Bale, 20 James Schiedsrichter: Al-Jassim/QAT

Al-Jassim/QAT 📺 ORF 1

📆 Der Spielplan der WM 2022

📊 Alle Gruppen auf einen Blick

📆 Dienstag, 22. November

🟢 Gruppe C: Argentinien - Saudi-Arabien 11.00 Uhr

🔴 Gruppe D: Dänemark - Tunesien 14.00 Uhr

🟢 Gruppe C: Mexiko - Polen 17.00 Uhr

🔴 Gruppe D: Frankreich - Australien 20.00 Uhr

📆 Mittwoch, 23. November

🔴 Gruppe F: Marokko - Kroatien 11.00 Uhr

🟢 Gruppe E: Deutschland - Japan 14.00 Uhr

🟢 Gruppe E: Spanien - Costa Rica 17.00 Uhr

🔴 Gruppe F: Belgien - Kanada 20.00 Uhr

📆 Donnerstag, 24. November

🟢 Gruppe G: Schweiz - Kamerun 11.00 Uhr

🔴 Gruppe H: Uruguay - Südkorea 14.00 Uhr

🔴 Gruppe H: Portugal - Ghana 17.00 Uhr

🟢 Gruppe G: Brasilien - Serbien 20.00 Uhr