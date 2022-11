WM 2022 live: Costa Rica schockt Japan mit spätem Treffer zum 1:0

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

WM 2022 I Gruppe C

Marokko: Die Marokkaner bangen noch um den Einsatz ihres Außenverteidigers Noussair Mazraoui von Bayern München. Der 25-Jährige verletzte sich beim 0:0 gegen Kroatien an der Hüfte. Sein Ausfall würde die Nordafrikaner hart treffen, in keinem anderen Bereich sind sie so stark besetzt wie auf den Außenpositionen.