Frankreich steht nach 2:1-Sieg gegen Dänemark im Achtelfinale

🟢 Gruppe C: Argentinien - Mexiko 20.00 Uhr

Argentinien: Maximaler Druck für Messi & Co. Verlieren verboten. Sonst geht es frühzeitig heim und Lionel Messi muss einen sportlich unrühmlichen WM-Abgang hinnehmen. Nach der 1:2-Pleite gegen Saudi-Arabien wird Trainer Lionel Scaloni umstellen. Vor allem in der Defensive herrscht Nachholbedarf. Offensiv wird es - logisch - vor allem auf Messi ankommen, aber auch sein langjähriger Auswahlkollege Angel dí María wird sich deutlich steigern müssen.

Mexiko: Mit einem Sieg könnte Mexiko einen großen Schritt in Richtung achtes WM-Achtelfinale in Serie machen und nebenbei den südamerikanischen Rivalen aus dem Turnier befördern. Robert Lewandowski brachte Torhüter-Legende Guillermo Ochoa bereits zur Verzweiflung, nun soll Superstar Lionel Messi folgen. Der argentinische Coach Gerardo Martino wird seine Startelf nach dem 0:0 gegen Polen wohl auf einigen Positionen umbauen.

WM 2022 I Gruppe C

Japan: Den Sieg-Helden aus dem Spiel gegen Deutschland droht erneut die Bank. Freiburgs Ritsu Doan und Bochums Takuma Asano dürften auch gegen Costa Rica als Joker fungieren. Änderungen könnte es in der Innenverteidigung geben, wo Arsenals Takehiro Tomiyasu zurück in die Startelf drängt. Im Sturm könnte Kaoru Mitoma den enttäuschenden Daizen Maeda ersetzen. Mit einem Sieg wäre Japan dem Achtelfinale ganz nah.

Marokko: Die Marokkaner bangen noch um den Einsatz ihres Außenverteidigers Noussair Mazraoui von Bayern München. Der 25-Jährige verletzte sich beim 0:0 gegen Kroatien an der Hüfte. Sein Ausfall würde die Nordafrikaner hart treffen, in keinem anderen Bereich sind sie so stark besetzt wie auf den Außenpositionen.