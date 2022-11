WM 2022 live! England kann gegen die USA das Achtelfinalticket lösen

Tunesien: Die Tunesier waren mit dem 0:0 gegen Dänemark nicht schlecht in die WM gestartet, die Mannschaft erhält in Katar große Unterstützung. „Wir kennen den Wert der tunesischen Fans in Doha", sagte Nationaltrainer Jalel Kadri. „Sie geben uns einen großen moralischen Schub." Der Einzug in die K.o.-Runde würde erstmals bei sechs WM-Teilnahmen gelingen.