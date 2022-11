Alle Spiele auf einen Blick: Das bringt der Montag bei der WM

Ohne Superstar Neymar kann die brasilianische Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen die Schweiz vorzeitig in die K.o-Runde der Fußball-WM in Katar einziehen. Ein frühzeitiges Weiterkommen der Seleção ist aber nur möglich, wenn zuvor die Kameruner gegen Serbien keine drei Punkte einfahren. In Gruppe G bekommt es Portugal mit Uruguay zu tun. Ghana steht gegen Südkorea unter Druck.