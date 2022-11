WM 2022 live! Gastgeber Katar will gegen Senegal das Aus verhindern

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

Niederlande: Nach dem 2:0 gegen den Senegal ist mit einem weiteren Sieg der vorzeitige Einzug in das Achtelfinale möglich. Trainer Louis van Gaal wird seine Startelf kaum ändern, lediglich das Startelf-Debüt von Memphis Depay scheint sicher. Der Stürmerstar des FC Barcelona war gegen den Senegal erst nach einer Stunde eingewechselt worden, da er seit Mitte September verletzungsbedingt ohne Spielpraxis war.

Ecuador: Das Selbstvertrauen ist groß, die Stimmung prächtig. Nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Gastgeber Katar fühlen sich die Südamerikaner auch stark genug für die Niederlande. „Wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die Weltmeister werden will. Wir haben nichts zu verlieren", sagte Nationaltrainer Gustavo Alfaro. Unklar ist noch, ob Torjäger Énner Valencia spielen kann. Der 33-Jährige von Fenerbahce Istanbul hatte nach seinen beiden Toren gegen Katar einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen.

England: Chefcoach Southgate hat kaum Grund, nach dem famosen 6:2 über Iran groß umzustellen. Auch das offensivere 4-2-3-1-System mit Jude Bellingham als Schlüsselspieler in der Zentrale dürfte bestehen bleiben. Phil Foden und Jack Grealish sind Kandidaten für die erste Elf. Kapitän Harry Kane ist rechtzeitig fit geworden.

USA: Nach dem 1:1 gegen Wales, als das US-Team nach starker erster Hälfte noch in große Bedrängnis geriet, könnte Giovanni Reyna neu in die Startformation rücken. Doch wer bleibt draußen? Josh Sargent, der Wales-Torschütze Timothy Weah oder jemand ganz anderes? Die Amerikaner gehen furchtlos in das Duell mit dem Gruppenfavoriten.