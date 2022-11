WM 2022 live: Außenseiter Marokko schockt Belgien mit Führungstreffer

Die Marokkaner lassen ihren Emotionen freien Lauf. © ODD ANDERSEN

📆 Sonntag, 27. November, 2. Spieltag

🔴 Gruppe F: Belgien - Marokko

🔴 Gruppe F: Kroatien - Kanada 17.00 Uhr

Kroatien: Nach dem müden 0:0 gegen Marokko ist der Vize-Weltmeister gefordert. Bei einem weiteren Patzer droht das Vorrunden-Aus für Superstar Luka Modric und Co. Nationaltrainer Zlatko Dalic fordert einen mutigeren Auftritt im Vergleich zum Auftaktspiel, als die Kroaten kaum zu Torchancen kamen. Auch Hoffenheims Andrej Kramaric trat kaum in Erscheinung, dürfte gegen Kanada aber eine weitere Chance erhalten. Immerhin scheint die Abwehr um den starken Leipziger Josko Gvardiol schwer zu überwinden sein.

Kanada: Die Ziele von Kanada haben sich nach dem leidenschaftlichen, aber am Ende ernüchternden 0:1 gegen Belgien nicht geändert. Das erste Tor der WM-Geschichte soll es weiterhin sein. Und Trainer John Herdman sieht die Auftaktniederlage nicht unbedingt als Nachteil. 2012 verlor er bei den Olympischen Spielen in London mit Kanadas Frauen ebenfalls das erste Spiel, am Ende gewann die Mannschaft Bronze.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Kroatien: 1 Livakovic - 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa - 10 Modric, 11 Brozovic, 8 Kovacic - 15 Pasalic, 9 Kramaric, 4 Perisic

1 Livakovic - 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa - 10 Modric, 11 Brozovic, 8 Kovacic - 15 Pasalic, 9 Kramaric, 4 Perisic Kanada: 18 Borjan - 2 Johnston, 5 Vitoria, 4 Miller - 22 Laryea, 7 Eustaquio, 13 Hutchinson, 19 Davies - 11 Buchanan, 19 Hoilett - 20 David

18 Borjan - 2 Johnston, 5 Vitoria, 4 Miller - 22 Laryea, 7 Eustaquio, 13 Hutchinson, 19 Davies - 11 Buchanan, 19 Hoilett - 20 David Schiedsrichter: Andres Matonte (Uruguay)

Andres Matonte (Uruguay) 📺 ServusTV

🟢 Gruppe E: Spanien - Deutschland 20.00 Uhr

Spanien: Trainer Luis Enrique hat Änderungen gegenüber dem glanzvollen 7:0 gegen Costa Rica angekündigt. Im Angriff könnte Atletico-Angreifer Álvaro Morata von Beginn an auflaufen. Kapitän Sergio Busquets gilt im defensiven Mittelfeld gesetzt, die Barcelona-Jungstars Pedri und Gavi sind in Topform. Der kurz vor dem Turnier erkältete Dani Carvajal ist auf der rechten Verteidigerposition ein Startelf-Kandidat.

Deutschland: Nach dem 1:0 Costa Ricas gegen Japan hat sich die Ausgangslage entspannt. Sogar bei einer Niederlage gegen den Angstgegner wäre ein Einzug ins WM-Achtelfinale weiterhin möglich. Die Entscheidung fällt in jedem Fall erst am letzten Gruppenspieltag am Donnerstag. Dann spielt Deutschland gegen Costa Rica und Spanien zeitgleich gegen Japan.

Das deutsche Szenario für das Spanien-Spiel:

gewinnt Deutschland gegen Spanien, wäre der Einzug ins Achtelfinale mit einem weiteren Sieg gegen Costa Rica fix.

spielt Deutschland gegen Spanien unentschieden, ist die DFB-Elf mit einem Punkt Gruppenletzter. Dann muss gegen Costa Rica ein Sieg her, nur dann kann es für das Achtelfinale noch reichen.

verliert Deutschland gegen Spanien, ist die DFB-Elf mit null Punkten Gruppenletzter. Dennoch kann das Achtelfinale mit einem Sieg gegen Costa Rica erreicht werden, wenn Spanien auch gegen Japan gewinnt. Entscheidend wäre dann die Tordifferenz im Vergleich zu Japan und Costa Rica.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Spanien: 23 Simon - 20 Carvajal, 16 Rodri, 24 Laporte, 18 Alba - 5 Busquets - 26 Pedri, 9 Gavi - 11. F. Torres, 7 Morata, 21 Olmo

23 Simon - 20 Carvajal, 16 Rodri, 24 Laporte, 18 Alba - 5 Busquets - 26 Pedri, 9 Gavi - 11. F. Torres, 7 Morata, 21 Olmo Deutschland: 1 Neuer - 5 Kehrer, 15 Süle, 2 Rüdiger, 3 Raum - 6 Kimmich, 21 Gündogan - 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala - 7 Havertz

1 Neuer - 5 Kehrer, 15 Süle, 2 Rüdiger, 3 Raum - 6 Kimmich, 21 Gündogan - 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala - 7 Havertz Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Danny Makkelie (Niederlande) 📺 ORF1

📆 Die nächsten Spiele auf einen Blick

📊 Alle Gruppen auf einen Blick

📆 Montag, 28. November, 2. Spieltag

🟢 Gruppe G: Kamerun - Serbien 11.00 Uhr

Kamerun: Kamerun steht nach dem 0:1 gegen die Schweiz akut unter Druck - zumal im letzten Spiel die Brasilianer warten. Trainer Rigobert Song hat den vor dem Turnier vollmundig geäußerten Traum vom Halbfinale aber noch nicht abgeschrieben. Das Problem: Sein Team ist relativ unerfahren, spielte gegen die Schweiz auch ordentlich, blieb aber viel zu harmlos. Auch Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, der zwei gute Chancen hatte, aber sonst kaum zu sehen war.

Serbien: Wieder einmal wird Serbiens WM-Auftritt von einem politischen oder eher nationalistischen Thema überlagert. Die FIFA ermittelt gegen den serbischen Verband wegen einer chauvinistischen Fahne, die offenbar in der Spielerkabine fotografiert wurde. Dabei gibt es sportlich genug Sorgen: Der Auftakt gegen Brasilien ging verloren (0:2), wichtige Spieler wie Filip Kostic und Dusan Vlahovic sind nicht fit.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Kamerun: 23 Onana - 19 Fai, 3 Nkoulou, 21 Castelletto, 25 Nouhou - 8 Zambo Anguissa, 14 Oum Gouet, 18 Hongla - 20 Mbeumo, 13 Choupo-Moting, 12 Toko Ekambi

23 Onana - 19 Fai, 3 Nkoulou, 21 Castelletto, 25 Nouhou - 8 Zambo Anguissa, 14 Oum Gouet, 18 Hongla - 20 Mbeumo, 13 Choupo-Moting, 12 Toko Ekambi Serbien: 23 V. Milinkovic-Savic - 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic - 22 Lazovic, 16 Lukic, 25 Mladenovic - 20 S. Milinkovic-Savic, 10 Tadic - 18 Vlahovic, 9 A. Mitrovi

23 V. Milinkovic-Savic - 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic - 22 Lazovic, 16 Lukic, 25 Mladenovic - 20 S. Milinkovic-Savic, 10 Tadic - 18 Vlahovic, 9 A. Mitrovi Schiedsrichter: Mohammed Abdulla (Vereinigte Arabische Emirate)

Mohammed Abdulla (Vereinigte Arabische Emirate) 📺 ORF1

🔴 Gruppe H: Südkorea - Ghana 14.00 Uhr

Südkorea: Nach dem ordentlichen Auftakt beim 0:0 gegen Uruguay sind beim zweimaligen Asienmeister die Hoffnungen gestiegen, endlich mal wieder das Achtelfinale zu erreichen. Bei zuvor zehn WM-Teilnahmen sind die Südkoreaner erst zweimal über die Vorrunde hinausgekommen. Dem Team von Trainer Paulo Bento droht allerdings der angeschlagene Abwehrchef Min-Jae Kim auszufallen. Der 26-Jährige spielt bislang eine starke Saison und gehört zu den Leistungsträgern von Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel.

Ghana: Nach der Auftaktniederlage gegen Portugal ist Druck da. Will die Mannschaft von Otto Addo das Ziel "Gruppenphase überleben" erreichen, muss eigentlich ein Sieg her. Dafür muss vor allem in der Offensive mehr funktionieren. Zwar traf man gegen Portugal zweimal, doch im Zusammenspiel nach vorn agierte man oft zu hektisch und leistete sich zahlreiche Ungenauigkeiten und Fehlpässe. Einen Grund für umfassende Änderungen der Startelf hat Addo jedoch nicht.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Südkorea: 1 Seung-Gyu Kim - 15 Moon-Hwan Kim, 4 Min-Jae Kim (23 Tae-Hwan Kim), 19 Young-Gwon Kim, 3 Jin-Su Kim - 10 Jae-Sung Lee, 5 Woo-Young Jung, 6 In-Beom Hwang - 17 Sangho Na, 16 Ui-Jo Hwang, 7 Heung-Min Son

1 Seung-Gyu Kim - 15 Moon-Hwan Kim, 4 Min-Jae Kim (23 Tae-Hwan Kim), 19 Young-Gwon Kim, 3 Jin-Su Kim - 10 Jae-Sung Lee, 5 Woo-Young Jung, 6 In-Beom Hwang - 17 Sangho Na, 16 Ui-Jo Hwang, 7 Heung-Min Son Ghana: 1 Ati Zigi - 2 Lamptey, 23 Djiku, 18 Amartey, 4 Salisu, 17 Rahman - 20 Kudus, 21 Abdul Samed, 5 Partey, 10 A. Ayew - 19 Williams

1 Ati Zigi - 2 Lamptey, 23 Djiku, 18 Amartey, 4 Salisu, 17 Rahman - 20 Kudus, 21 Abdul Samed, 5 Partey, 10 A. Ayew - 19 Williams Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Anthony Taylor (England) 📺 ServusTV

🟢 Gruppe G: Brasilien - Schweiz 17.00 Uhr

Brasilien: Wer ersetzt Neymar? Diese Frage beschäftigt die Brasilianer vor dem zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz. Der Superstar fällt wegen einer Bänderverletzung aus, doch auch ohne ihn steht Nationaltrainer Tite eine große Auswahl an Offensivkünstlern zur Verfügung. Möglicherweise lässt er stattdessen Antony auflaufen. Der Angreifer von Manchester United war beim 2:0 gegen Serbien für Neymar eingewechselt worden. Auch in der Defensive muss Tite umbauen und den ebenfalls verletzten Danilo ersetzen. Doch trotz der Personalsorgen: nach dem starken Auftaktmatch geht die Seleção als klarer Favorit ins Spiel.

Schweiz: Der 1:0-Sieg gegen Kamerun zum Auftakt war extrem wichtig für die Eidgenossen, die bei dieser WM unbedingt weiter kommen wollen als zuletzt zweimal bis ins Achtelfinale. Gegen den Rekordweltmeister werden sie sich aber steigern müssen. Die Defensive stand gegen Kamerun nicht immer sicher, der Offensive mangelte es an Durchschlagskraft. Dass sie große Gegner schlagen können, haben die Schweizer unter anderem im Achtelfinale der EM im vorigen Jahr gegen Frankreich gezeigt. 2018 spielten sie in der WM-Vorrunde ebenfalls gegen Brasilien - und schafften ein 1:1.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Brasilien: 1 Alisson - 14 Éder Militão, 4 Marquinhos, 3 Thiago Silva, 6 Alex Sandro - 11 Raphinha, 5 Casemiro, 7 Paquetá, 20 Vinicius Júnior - 19 Antony, 9 Richarlison

1 Alisson - 14 Éder Militão, 4 Marquinhos, 3 Thiago Silva, 6 Alex Sandro - 11 Raphinha, 5 Casemiro, 7 Paquetá, 20 Vinicius Júnior - 19 Antony, 9 Richarlison Schweiz: 1 Sommer - 3 Widmer, 5 Akanji, 4 Elvedi, 13 Rodriguez - 10 Xhaka, 8 Freuler - 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas - 7 Embolo

1 Sommer - 3 Widmer, 5 Akanji, 4 Elvedi, 13 Rodriguez - 10 Xhaka, 8 Freuler - 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas - 7 Embolo Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador)

Ivan Barton (El Salvador) 📺 ServusTV

🔴 Gruppe H: Portugal - Uruguay 20.00 Uhr

Portugal: Cristiano Ronaldos Rekordjagd geht weiter. Mit einem weiteren Tor würde der Superstar Portugals WM-Rekord von neun Treffern von Eusebio einstellen. Auch die Debatten um die Zukunft des vereinslosen 37-Jährigen beschäftigen das Team weiter, neueste Volte: Ein angeblich millionenschweres Angebot aus Saudi-Arabien. Sportlich will Portugal mit einem weiteren Sieg den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug perfekt machen.

Uruguay: Nach dem 0:0 gegen Südkorea entscheidet die Partie gegen Ronaldo und Portugal schon viel im Kampf um das Achtelfinale. "Das Spiel ist der Schlüssel", sagte Trainer Diego Alonso. Rätselhaft ist die Personalie Ronald Araújo. Der Verteidiger des FC Barcelona ist seit September verletzt. Zunächst hieß es vor dem Auftakt, er sei fit, dann fehlte er doch. Auch das Portugal-Spiel dürfte noch zu früh kommen, weil er sich völlig auskurieren soll.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Portugal: 22 Costa - 20 Cancelo, 3 Pepe, 4 Dias, 5 Guerreiro - 10 B. Silva, 18 Neves, 14 Carvalho - 8 Fernandes, 7 Ronaldo, 11 Joao Felix

22 Costa - 20 Cancelo, 3 Pepe, 4 Dias, 5 Guerreiro - 10 B. Silva, 18 Neves, 14 Carvalho - 8 Fernandes, 7 Ronaldo, 11 Joao Felix Uruguay: 23 Rochet - 22 Cáceres, 3 Godin, 2 Giménez, 16 Olivera - 8 Pellistri, 15 Valverde, 6 Bentancur, 5 Vecino - 9 Suarez, 11 Nunez

23 Rochet - 22 Cáceres, 3 Godin, 2 Giménez, 16 Olivera - 8 Pellistri, 15 Valverde, 6 Bentancur, 5 Vecino - 9 Suarez, 11 Nunez Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

Alireza Faghani (Iran) 📺 ORF1