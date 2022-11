WM 2022 live: Neuer verhindert frühe spanische Führung

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

Serbien: Wieder einmal wird Serbiens WM-Auftritt von einem politischen oder eher nationalistischen Thema überlagert. Die FIFA ermittelt gegen den serbischen Verband wegen einer chauvinistischen Fahne, die offenbar in der Spielerkabine fotografiert wurde. Dabei gibt es sportlich genug Sorgen: Der Auftakt gegen Brasilien ging verloren (0:2), wichtige Spieler wie Filip Kostic und Dusan Vlahovic sind nicht fit.

Ghana: Nach der Auftaktniederlage gegen Portugal ist Druck da. Will die Mannschaft von Otto Addo das Ziel "Gruppenphase überleben" erreichen, muss eigentlich ein Sieg her. Dafür muss vor allem in der Offensive mehr funktionieren. Zwar traf man gegen Portugal zweimal, doch im Zusammenspiel nach vorn agierte man oft zu hektisch und leistete sich zahlreiche Ungenauigkeiten und Fehlpässe. Einen Grund für umfassende Änderungen der Startelf hat Addo jedoch nicht.