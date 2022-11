WM 2022 live! So steht es aktuell bei Schweiz gegen Kamerun

Uruguay: Seit der WM 2010, als Uruguay Rang vier belegte, erreichte das Team immer die K.o.-Runde. In Katar tritt eine reife Garde um Luis Suárez und Edinson Cavani nach einer schwierigen Qualifikation zum letzten Mal bei einer WM an. Verteidiger Ronald Araujo vom FC Barcelona ist nach einem Adduktorenabriss und langer Verletzungspause rechtzeitig zum WM-Start fit.

Portugal: Der Auftakt in die WM wird zugleich die erste Bewerbung von Cristiano Ronaldo um einen neuen Job. Zwei Tage vor dem Spiel trennten sich Manchester United und der Superstar, der nun seine Zukunft offen planen kann. Während der 37-Jährige bei seinem Club oft nur Ersatz war, ist er in der Nationalelf unumstritten. Der Titel bei seiner letzten WM wäre nicht die schlechteste Bewerbung.

Brasilien: Der Traum von der «Hexa» ist in Brasilien allgegenwärtig. In Katar soll es nun endlich mit dem so ersehnten sechsten WM-Titel klappen. Und die Chancen stehen gut. Keine andere Mannschaft ist vor allem offensiv so hochkarätig besetzt wie die Seleção: ob Neymar, Vinicius Júnior, Raphinha oder Antony - der Kader der Brasilianer strotzt vor Qualität. Die Frage wird nur sein, wie gut all das schon im ersten Spiel zusammenfindet. Die Serben gelten aufgrund ihrer Robustheit als unbequemer Gegner. Da wird es trotz aller Ballkünstler in erster Linie darauf ankommen, dagegenzuhalten.