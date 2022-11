WM 2022 live! So steht es aktuell bei Dänemark gegen Tunesien

Nach dem EM-Halbfinale 2021, einer WM-Qualifikation im Eiltempo und zwei Nations-League-Siegen gegen Frankreich sind die Erwartungen an die Dänen hoch. Die Tunesier peilen ebenfalls den Auftaktsieg an, dafür setzt das Team auf die Unterstützung der arabischen Gemeinschaft in Katar. Mit unserem WM-Datencenter seid ihr live dabei!