WM 2022 live! So steht es aktuell bei Deutschland gegen Japan

Belgien: Belgiens Stars sind in die Jahre gekommen. Oder verletzt wie Romelu Lukaku. Der Top-Stürmer fällt mindestens zum Auftakt aus. Kapitän Eden Hazard steckt in der Dauerkrise und muss um seinen Stammplatz bangen. Geheimfavorit ist Belgien nicht mehr. In Belgien selbst will wie auch in Deutschland bislang keine WM-Stimmung aufkommen. "Wir haben Respekt vor Kanada. Die haben einen wirklich guten Kader und wissen, was sie können", sagte Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez.