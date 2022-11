WM 2022 live! So steht es aktuell bei Frankreich gegen Australien

In der neunten Minuten durfte Australien über das 1:0 jubeln. © APA/AFP/JEWEL SAMAD

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

📆 Dienstag, 22. November

🔴 Gruppe D: Frankreich - Australien 20.00 Uhr

⏱ Live-Ticker

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Frankreich: 1 Lloris - 17 Saliba, 4 Varane, 21 Lucas Hernandez - 2 Pavard, 8 Tchouameni, 25 Camavinga, 22 Theo Hernandez - 7 Griezmann - 9 Giroud, 10 Mbappé

Victor Miguel de Freitas Gomes (Südafrika) 📺 ORF

📆 Mittwoch, 23. November

🔴 Gruppe F: Marokko - Kroatien 11.00 Uhr

Marokko: Von den Marokkanern ist bei dieser WM einiges zu erwarten. Sie werden in Katar von zahlreichen Fans unterstützt. Und sie haben viel individuelle Qualität: die Außenverteidiger Noussair Mazraoui (Bayern München) und Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), den Spielmacher Hakim Ziyech (FC Chelsea) und Stürmer Youssef En-Nesyri (FC Sevilla). Ex-Trainer Vahid Halilhodzic warf Ziyech und Mazraoui aus disziplinarischen Gründen raus und musste deshalb am Ende selbst gehen. Nachfolger Walid Regragui holte alle Stars für die WM wieder zurück.

Kroatien: Der Vize-Weltmeister hat eine starke Nations-League-Saison gespielt und den Gruppensieg vor Dänemark und WM-Champion Frankreich geholt. Dreh- und Angelpunkt ist im Team von Zlatko Dalic weiter der bereits 37 Jahre alte Luka Modric, der bei der WM 2018 als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden war.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Marokko: 1 Bono - 2 Hakimi, 6 Saiss, 5 Aguerd, 3 Mazraoui - 4 Amrabat - 8 Ounahi, 15 Amallah - 7 Ziyech, 17 Boufal - 19 En-Nesyri Kroatien: 1 Livakovic - 22 Juranovic, 24 Sutalo, 6 Lovren, 19 Sosa - 10 Modric, 11 Brozovic, 8 Kovacic - 15 Pasalic, 9 Kramaric, 4 Perisic Schiedsrichter: Fernando Andrés Rapallini (Argentinien)

Fernando Andrés Rapallini (Argentinien) 📺 ORF

🟢 Gruppe E: Deutschland - Japan 14.00 Uhr

Deutschland: Der Riesenwirbel um das FIFA-Verbot der "One Love"-Binde darf auf dem Rasen nicht zu negativen Konsequenzen führen. Vier Jahre nach dem WM-Desaster in Russland soll mit einem Auftaktsieg der Grundstein für den fünften WM-Triumph gelegt werden. Bundestrainer Hansi Flick muss zum Start auf den am Knie verletzten Leroy Sané verzichten.

Japan: Japan nimmt zum siebenten Mal an einer WM-Endrunde teil. Drei Mal erreichte "Samurai Blue" bisher das Achtelfinale, unter anderem auch vor vier Jahren in Russland. Vor dem Turnier riefen die Japaner angesichts der Gruppengegner Deutschland und Spanien durchaus ambitionierte Ziele aus. "Unser Ziel ist das Viertelfinale. Im Fußball weiß man nicht, was passiert. Zunächst einmal gilt es, die Vorrunde in dieser schwierigen Gruppe zu überstehen", sagte Frankfurt-Legionär Daichi Kamada. Gegen Deutschland kann Japan in Bestbesetzung auflaufen, Teamchef Hajime Moriyasu stehen alle 26 Akteure zur Verfügung.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Deutschland: 1 Neuer - 5 Kehrer, 15 Süle, 2 Rüdiger, 3 Raum - 6 Kimmich, 21 Gündogan - 18 Hofmann, 14 Musiala, 10 Gnabry - 13 Müller

Ivan Barton (Salvador) 📺 ORF

🟢 Gruppe E: Spanien - Costa Rica 17.00 Uhr

Spanien: Der Weltmeister von 2010 kommt mit breiter Brust nach dem 3:1 zuletzt gegen Jordanien und mit Toptalenten wie Pedri, Gavi und Fati. Routinier Morata soll es als vorderste Spitze richten, Kapitän Busquets als Abräumer und bewährte ordnende Hand im defensiven Mittelfeld. Außenverteidiger Carvajal, der zuletzt im Training wegen einer Erkältung fehlte, ist nach Angaben von Trainer Luis Enrique einsatzfähig.

Costa Rica: Sie wollen wieder die Fußball-Welt überraschen. Wie 2014 sind sie einer Kracher-Gruppe der Außenseiter. Vor acht Jahren schaffte es Costa Rica es bis ins Viertelfinale. Und einige Recken von damals sind noch mit dabei, wie Starkeeper Keylor Navas oder der mittlerweile 37 Jahre alte Kapitän Bryan Ruiz.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Spanien: 23 Simon - 2 Azpilicueta, 3 Garcia, 24 Laporte, 18 Alba - 5 Busquets - 26 Pedri, 9 Gavi - 11 F. Torres, 7 Morata, 22 Sarabia

23 Simon - 2 Azpilicueta, 3 Garcia, 24 Laporte, 18 Alba - 5 Busquets - 26 Pedri, 9 Gavi - 11 F. Torres, 7 Morata, 22 Sarabia Costa Rica: 1 Navas - 16 Martinez, 2 Chacon, 6 Duarte, 8 Oviedo - 23 Tejeda, 5 Borges - 25 Hernandez, 10 Ruiz, 9 Bennette - 12 Campbell

1 Navas - 16 Martinez, 2 Chacon, 6 Duarte, 8 Oviedo - 23 Tejeda, 5 Borges - 25 Hernandez, 10 Ruiz, 9 Bennette - 12 Campbell Schiedsrichter: Mohammed Abdulla (Vereingte Arabische Emirate)

Mohammed Abdulla (Vereingte Arabische Emirate) 📺 ServusTV

🔴 Gruppe F: Belgien - Kanada 20.00 Uhr

Belgien: Belgiens Stars sind in die Jahre gekommen. Oder verletzt wie Romelu Lukaku. Der Top-Stürmer fällt mindestens zum Auftakt aus. Kapitän Eden Hazard steckt in der Dauerkrise und muss um seinen Stammplatz bangen. Geheimfavorit ist Belgien nicht mehr. In Belgien selbst will wie auch in Deutschland bislang keine WM-Stimmung aufkommen. "Wir haben Respekt vor Kanada. Die haben einen wirklich guten Kader und wissen, was sie können", sagte Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez.

Kanada: Das Eishockey-Land Kanada ist zumindest ein wenig im Fußballfieber. Zum zweiten Mal nach 1986 in Mexiko hat sich das Land für eine WM qualifiziert. Damals schied man mit drei Niederlagen als Gruppenletzter aus. In Katar sollen Bayern-Star Alphonso Davies und Jonathan David dafür sorgen, dass die Bilanz besser wird. Davies erlitt kurz vor der WM einen Muskelfaserriss, wurde aber rechtzeitig wieder fit.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Belgien: 1 Courtois - 2 Alderweireld, 5 Vertonghen, 26 Debast - 15 Meunier, 8 Tielemans, 6 Witsel, 21 Castagne - 7 De Bruyne, 10 Eden Hazard - 23 Batshuayi

1 Courtois - 2 Alderweireld, 5 Vertonghen, 26 Debast - 15 Meunier, 8 Tielemans, 6 Witsel, 21 Castagne - 7 De Bruyne, 10 Eden Hazard - 23 Batshuayi Kanada: 18 Borjan - 2 Johnston, 5 Vitoria, 4 Miller - 7 Eustaquio, 13 Hutchinson, 3 Adekugbe - 11 Buchanan, 19 Davies - 20 David, 17 Larin

18 Borjan - 2 Johnston, 5 Vitoria, 4 Miller - 7 Eustaquio, 13 Hutchinson, 3 Adekugbe - 11 Buchanan, 19 Davies - 20 David, 17 Larin Schiedsrichter: Janny Sikazwe (Sambia)

Janny Sikazwe (Sambia) 📺 ORF

📆 Die nächsten Spiele auf einen Blick

📊 Alle Gruppen auf einen Blick

📆 Donnerstag, 24. November

🟢 Gruppe G: Schweiz - Kamerun 11.00 Uhr

🔴 Gruppe H: Uruguay - Südkorea 14.00 Uhr

🔴 Gruppe H: Portugal - Ghana 17.00 Uhr

🟢 Gruppe G: Brasilien - Serbien 20.00 Uhr