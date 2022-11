WM 2022 live! So steht es aktuell bei Niederlande gegen Ecuador

USA: Nach dem 1:1 gegen Wales, als das US-Team nach starker erster Hälfte noch in große Bedrängnis geriet, könnte Giovanni Reyna neu in die Startformation rücken. Doch wer bleibt draußen? Josh Sargent, der Wales-Torschütze Timothy Weah oder jemand ganz anderes? Die Amerikaner gehen furchtlos in das Duell mit dem Gruppenfavoriten.

Tunesien: Die Tunesier waren mit dem 0:0 gegen Dänemark nicht schlecht in die WM gestartet, die Mannschaft erhält in Katar große Unterstützung. „Wir kennen den Wert der tunesischen Fans in Doha", sagte Nationaltrainer Jalel Kadri. „Sie geben uns einen großen moralischen Schub." Der Einzug in die K.o.-Runde würde erstmals bei sechs WM-Teilnahmen gelingen.