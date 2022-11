WM 2022 live! So steht es aktuell bei Portugal gegen Ghana

Cristiano Ronaldo will endlich wieder sportliche Schlagzeilen schreiben. © MANAN VATSYAYANA

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

Entgeltliche Einschaltung

⚽ Alle Spiele vom Donnerstag:

📆 Donnerstag, 24. November, 1. Spieltag

🔴 Gruppe H: Portugal - Ghana

⏱ LIVE-TICKER

🟢 Gruppe G: Brasilien - Serbien 20.00 Uhr

⏱ LIVE-TICKER

📆 Freitag, 25. November, 2. Spieltag

🔴 Gruppe B: Wales - Iran 11.00 Uhr

Wales: Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen die USA mit dem späten Elfmetertor von Stürmerstar und Kapitän Gareth Bale hofft der EM-Halbfinalist von 2016 auf den ersten Sieg. Im Team von Trainer Rob Page steht natürlich das letzte Gruppenspiel am Dienstag gegen England am meisten im Fokus. Für Daniel James konnte dieses Mal Kiefer Moore von Anfang an stürmen. Der lange verletzte Mittelfeld-Routinier Joe Allen trainiert wieder voll.

Iran: Der Druck auf die Elf ist groß – sportlich und politisch. Auch beim Spiel gegen Wales wird das Land darauf schauen, ob die Spieler bei der Nationalhymne wieder schweigen und damit ihre Unterstützung für die Proteste ausdrücken. Sportlich muss nach dem 2:6 gegen England ein Sieg her, soll das Achtelfinale noch möglich sein. Vor allem in der Abwehr dürfte Coach Carlos Queiroz umbauen. Unklar ist, ob Torwart Alireza Beiranvand nach seiner Kopfverletzung im ersten Spiel auflaufen kann.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Wales: 1 Hennessey - 5 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies - 14 Roberts, 10 Ramsey, 15 Ampadu, 3 N. Williams - 11 Bale, 13 Kieffer Moore, 8 Wilson

1 Hennessey - 5 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies - 14 Roberts, 10 Ramsey, 15 Ampadu, 3 N. Williams - 11 Bale, 13 Kieffer Moore, 8 Wilson Iran: 24 Hosseini - 2 Moharrami, 13 Kanaani, 8 Pouraliganji, 19 Hosseini, 5 Mohammadi - 7 Jahanbakhsh, 21 Nourollahi, 3 Haji Safi - 9 Taremi, 20 Azmoun

24 Hosseini - 2 Moharrami, 13 Kanaani, 8 Pouraliganji, 19 Hosseini, 5 Mohammadi - 7 Jahanbakhsh, 21 Nourollahi, 3 Haji Safi - 9 Taremi, 20 Azmoun Schiedsrichter: Mario Escobar (Guatemala)

Mario Escobar (Guatemala) 📺 ORF1

🟢 Gruppe A: Katar - Senegal 14.00 Uhr

Katar: Der Asienmeister steht nach der enttäuschenden 0:2-Auftaktniederlage gegen Ecuador mächtig unter Druck. Gegen Senegal muss ein Sieg her, will die Elf nicht so sang- und klanglos ausscheiden wie noch nie ein Gastgeber. Der spanische Coach Felix Sanchez kündigte an, die Mannschaft wolle jetzt ihre wirklichen Fähigkeiten zeigen. Die Fans sollten wissen, dass die Mannschaft besser spielen kann.

150 x Autobahn-Jahres-Vignette 2023 zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Senegal: Auch der Afrikameister ist bei seiner dritten WM-Teilnahme erstmals mit einer Niederlage gestartet. Nationaltrainer Aliou Cissé sieht den Auftritt gegen die Niederlande aber trotzdem positiv, einzig die Effizienz hat gefehlt. Das Fehlen des verletzten Bayern-Stars Sadio Mané macht sich bemerkbar. Weitere personelle Rückschläge gibt es aber nicht.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Katar: 1 Saad Al-Sheeb - 2 Pedro Miguel, 15 Bassam Al-Rawi, 6 Boualem Khoukhi, 3 Abdelkarim Hassan, 14 Homam Ahmed - 12 Karim Boudiaf, 10 Hassan Al-Haydos, 6 Abdulaziz Hatem - 11 Akram Afif, 19 Almoez Ali

1 Saad Al-Sheeb - 2 Pedro Miguel, 15 Bassam Al-Rawi, 6 Boualem Khoukhi, 3 Abdelkarim Hassan, 14 Homam Ahmed - 12 Karim Boudiaf, 10 Hassan Al-Haydos, 6 Abdulaziz Hatem - 11 Akram Afif, 19 Almoez Ali Senegal: 1 Edouard Mendy - 7 Sabaly, 3 Koulibaly, 12 Cissé, 2 Jakobs - 13 Pape Gueye, 6 Nampalys Mendy, 5 Idrissa Gueye - 15 Diatta, 21 Dia, 18 Ismaila Sarr

1 Edouard Mendy - 7 Sabaly, 3 Koulibaly, 12 Cissé, 2 Jakobs - 13 Pape Gueye, 6 Nampalys Mendy, 5 Idrissa Gueye - 15 Diatta, 21 Dia, 18 Ismaila Sarr Schiedsrichter: Antonio Mateu (Spanien)

Antonio Mateu (Spanien) 📺 ORF1

🟢 Gruppe A: Niederlande - Ecuador 17.00 Uhr

Niederlande: Nach dem 2:0 gegen den Senegal ist mit einem weiteren Sieg der vorzeitige Einzug in das Achtelfinale möglich. Trainer Louis van Gaal wird seine Startelf kaum ändern, lediglich das Startelf-Debüt von Memphis Depay scheint sicher. Der Stürmerstar des FC Barcelona war gegen den Senegal erst nach einer Stunde eingewechselt worden, da er seit Mitte September verletzungsbedingt ohne Spielpraxis war.

Ecuador: Das Selbstvertrauen ist groß, die Stimmung prächtig. Nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Gastgeber Katar fühlen sich die Südamerikaner auch stark genug für die Niederlande. „Wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die Weltmeister werden will. Wir haben nichts zu verlieren", sagte Nationaltrainer Gustavo Alfaro. Unklar ist noch, ob Torjäger Énner Valencia spielen kann. Der 33-Jährige von Fenerbahce Istanbul hatte nach seinen beiden Toren gegen Katar einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Niederlande: 23 Noppert - 2 Timber, 4 van Dijk, 5 Aké - 22 Dumfries, 21 de Jong, 11 Berghuis, 17 Blind - 10 Depay - 7 Bergwijn, 11 Gakpo

23 Noppert - 2 Timber, 4 van Dijk, 5 Aké - 22 Dumfries, 21 de Jong, 11 Berghuis, 17 Blind - 10 Depay - 7 Bergwijn, 11 Gakpo Ecuador: 1 Galindez - 17 Preciado, 2 Torres, 3 Hincapié, 7 Estupinan - 19 Plata, 20 Mendez, 23 Caicedo, 10 Ibarra - 11 Estrada, 13 Valencia

1 Galindez - 17 Preciado, 2 Torres, 3 Hincapié, 7 Estupinan - 19 Plata, 20 Mendez, 23 Caicedo, 10 Ibarra - 11 Estrada, 13 Valencia Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien)

Mustapha Ghorbal (Algerien) 📺 ServusTV

🔴 Gruppe B: England - USA 20.00 Uhr

England: Chefcoach Southgate hat kaum Grund, nach dem famosen 6:2 über Iran groß umzustellen. Auch das offensivere 4-2-3-1-System mit Jude Bellingham als Schlüsselspieler in der Zentrale dürfte bestehen bleiben. Phil Foden und Jack Grealish sind Kandidaten für die erste Elf. Kapitän Harry Kane ist rechtzeitig fit geworden.

USA: Nach dem 1:1 gegen Wales, als das US-Team nach starker erster Hälfte noch in große Bedrängnis geriet, könnte Giovanni Reyna neu in die Startformation rücken. Doch wer bleibt draußen? Josh Sargent, der Wales-Torschütze Timothy Weah oder jemand ganz anderes? Die Amerikaner gehen furchtlos in das Duell mit dem Gruppenfavoriten.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen England: 1 Pickford - 12 Trippier, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw - 22 Bellingham, 4 Rice - 17 Saka, 20 Foden, 10 Sterling - 9 Kane

1 Pickford - 12 Trippier, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw - 22 Bellingham, 4 Rice - 17 Saka, 20 Foden, 10 Sterling - 9 Kane USA: 1 Turner - 2 Dest, 3 Zimmerman, 5 Robinson, 13 Ream - 4 Adams - 8 McKennie, 6 Musah - 7 Reyna, 10 Pulisic - 24 Sargent

1 Turner - 2 Dest, 3 Zimmerman, 5 Robinson, 13 Ream - 4 Adams - 8 McKennie, 6 Musah - 7 Reyna, 10 Pulisic - 24 Sargent Schiedsrichter: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) 📺 ORF1

📆 Die nächsten Spiele auf einen Blick

📊 Alle Gruppen auf einen Blick

📆 Samstag, 26. November, 2. Spieltag

🔴 Gruppe D: Tunesien - Australien 11.00 Uhr

🟢 Gruppe C: Polen - Saudi-Arabien 14.00 Uhr

🔴 Gruppe D: Frankreich - Dänemark 17.00 Uhr

🟢 Gruppe C: Argentinien - Mexiko 20.00 Uhr

📆 Sonntag, 27. November, 2. Spieltag

🟢 Gruppe E: Japan - Costa Rica 11.00 Uhr

🔴 Gruppe F: Belgien - Marokko 14.00 Uhr

🔴 Gruppe F: Kroatien - Kanada 17.00 Uhr

🟢 Gruppe E: Spanien - Deutschland 20.00 Uhr

📆 Montag, 28. November, 2. Spieltag

🟢 Gruppe G: Kamerun - Serbien 11.00 UHr

🔴 Gruppe H: Südkorea - Ghana 14.00 Uhr

🟢 Gruppe G: Brasilien - Schweiz 17.00 Uhr

🔴 Gruppe H: Portugal - Uruguay 20.00 Uhr