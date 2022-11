WM 2022 live! So steht es aktuell bei Wales gegen den Iran

Katar: Der Asienmeister steht nach der enttäuschenden 0:2-Auftaktniederlage gegen Ecuador mächtig unter Druck. Gegen Senegal muss ein Sieg her, will die Elf nicht so sang- und klanglos ausscheiden wie noch nie ein Gastgeber. Der spanische Coach Felix Sanchez kündigte an, die Mannschaft wolle jetzt ihre wirklichen Fähigkeiten zeigen. Die Fans sollten wissen, dass die Mannschaft besser spielen kann.