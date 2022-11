WM 2022 live: Vize-Weltmeister Kroatien muss gegen Kanada liefern

Luka Modric und Co. sind gegen Kroatien gefordert.

Spanien: Trainer Luis Enrique hat Änderungen gegenüber dem glanzvollen 7:0 gegen Costa Rica angekündigt. Im Angriff könnte Atletico-Angreifer Álvaro Morata von Beginn an auflaufen. Kapitän Sergio Busquets gilt im defensiven Mittelfeld gesetzt, die Barcelona-Jungstars Pedri und Gavi sind in Topform. Der kurz vor dem Turnier erkältete Dani Carvajal ist auf der rechten Verteidigerposition ein Startelf-Kandidat.

Deutschland: Nach dem 1:0 Costa Ricas gegen Japan hat sich die Ausgangslage entspannt. Sogar bei einer Niederlage gegen den Angstgegner wäre ein Einzug ins WM-Achtelfinale weiterhin möglich. Die Entscheidung fällt in jedem Fall erst am letzten Gruppenspieltag am Donnerstag. Dann spielt Deutschland gegen Costa Rica und Spanien zeitgleich gegen Japan.