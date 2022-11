Chorherr-Prozess: Auch Tojner bekannt sich nicht schuldig

Der Hauptangeklagte ehemalige Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie der Mitangeklagte Michael Tojner (li.) vor Beginn des Verhandlungstages im Prozess wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Amtsmissbrauchs am 14. November 2022, am Straflandesgericht Wien.

Wien – Der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist am Freitag am Wiener Landesgericht fortgesetzt worden. So wie zuletzt Chorherr hat sich auch der Industrielle Michael Tojner heute nicht schuldig bekannt. Er beteuerte, dass Spenden, die er getätigt hat, nicht in Zusammenhang mit dem umstrittenen Heumarkt-Bauprojekt gestanden seien.