Am Innsbrucker Campus Technik soll „Technologiezentrum" entstehen

Unternehmertum würde an der Universität Innsbruck „stimuliert und forciert", unterstrich Märk. Dass sich der Universitätsstandort Innsbruck bzw. Tirol zum erfolgreichen Wissensproduzenten entwickelt habe, würden auch Studien des Instituts für Höhere Studien (IHS) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) belegen, hielt Märk fest. Bereits im Jahr 2008 sei eine Beteiligungsgesellschaft gegründet worden, welche Neugründungen begleite und den Unternehmen ein aktives Beteiligungsmanagement biete, erklärte der Rektor. Aktuell sei die Uni-Holding an 21 Unternehmen beteiligt, die zusammen fast 200 Arbeitsplätze geschaffen hätten und Umsätze in Millionenhöhe generierten. Das Portfolio umfasse Firmen aus den Bereichen Chemie, Ökologie, Digitalisierung, Finanzen, Textiltechnologie und Bautechnik.

Jüngst seien mit der Parity Quantum Computing GmbH (ParityQC) und Alpine Quantum Technologies (AGT) zwei Unternehmen hinzugekommen, die Know-how aus der Grundlagenforschung nützen, um Quantencomputer zu entwickeln. Die beiden ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesenden Gründer und Geschäftsführer von ParityQC berichteten von dem an Land gezogenen Großauftrag. In den nächsten vier Jahren werde man unter anderem gemeinsam mit dem Chiphersteller NXP und der deutschen Firma eleQtron Teile des insgesamt 208,5 Mio. Euro schweren Auftrages abwickeln.

„Wir tragen Technologie in die Welt hinaus, während wir die Wertschöpfung hier in Tirol und Europa halten können", führte CEO Magdalena Hauser die Bedeutung des Großauftrags aus. Jener sei in seiner Größe einzigartig und erinnere an die Anfänge des Silicon Valley, wo genauso frühzeitig Aufträge für Computer durch die NASA vergeben wurden, so die beiden Unternehmer.