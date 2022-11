Südtirol und Trentino wegen Luegbrücke auf Brennerautobahn besorgt

Bozen, Innsbruck — Die Landeshauptleute von Südtirol und Trentino, Arno Kompatscher (SVP) und Maurizio Fugatti (Lega), haben in Rom den stellvertretenden Minister für Infrastruktur und Verkehr, Edoardo Rixi (Lega), getroffen, um ihre Besorgnis über die Verkehrsprobleme zu äußern, die vor allem durch die Generalsanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) ab 2025 drohen könnten. Rixi will die Causa bei einem Treffen mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) besprechen.

Auch von aktuellen Arbeiten auf der Brücke war die Rede, die sich auf die Mobilität südlich des Brenners auswirken würden. Die Luegbrücke war vom 9. bis 14. Oktober pro Fahrtrichtung nur einspurig befahrbar gewesen. Die Asfinag begründete dies mit dringend notwendigen Sanierungen. Diese seien aber nunmehr abgeschlossen, es fänden derzeit keine Sanierungen statt, beide Fahrstreifen seien befahrbar, betonte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl gegenüber der APA und ergänzte: „Es gibt keine größeren Verkehrsbehinderungen". Es werde derzeit nur ein Sicherheitsnetz auf der Brücke gebaut – die diesbezüglichen Arbeiten würden aber „an vereinzelten Tagen in der Nacht" über die Bühne gehen. Dabei könne man aber nicht von Sanierungsarbeiten sprechen, so Holzedl, der unterstrich, dass es selbst während der Arbeiten Anfang Oktober keine nennenswerten Behinderungen gegeben habe. Auf der Luegbrücke gelte derzeit eine Tempobeschränkung von 60 km/h – aber auch dies hat laut Asfinag keine gröberen Einschränkungen zur Folge.

Anderes hieß es indes aus dem Süden. „Die Auswirkungen der Brückensperre beunruhigen uns. Daher sind wir dazu im ständigen Austausch mit den zuständigen Tiroler Stellen, parallel dazu bedarf es aber auch einer guten Zusammenarbeit der zuständigen Ministerien in Rom und in Wien", sagte Kompatscher in einer Aussendung des Landespressedienstes. Nur gemeinsam könne es gelingen, Lösungen zu finden, welche die Einschränkungen so gering wie möglich halten.