„Älteste Volksschülerin der Welt" starb mit fast 100 Jahren

Nairobi – Die „älteste Volksschülerin der Welt", Pricilla Sitienei, ist am Freitag nach Angaben ihres Enkels Sammy Chepsiror in Kenia mit knapp 100 Jahren gestorben. Die genauen Gründe des Todes waren zunächst nicht bekannt.

Hinter Sitieneis ungewöhnlicher Schullaufbahn steckt ein ernstes Anliegen: Nach eigenen Angaben wollte die Kenianerin darauf hinweisen, dass noch immer nicht alle Kinder in Kenia die Möglichkeit hätten, in die Schule zu gehen. Außerdem wollte Sitienei besonders ältere Schüler dazu bewegen, regelmäßig in die Schule zu gehen.

Erst seit einer Schulreform vor 19 Jahren gibt es in Kenia die Möglichkeit eines kostenfreien Schulbesuchs. Gerade in den ländlichen Gebieten fehlt es allerdings stellenweise an Geldern für ausreichende Bildung. In Subsahara-Afrika besuchen nach Angaben der UN 60 Prozent der Kinder zwischen 15 und 17 Jahren keine Schule. (APA/dpa)