Verfahren aus Innsbruck: Krebsherde punktgenau mit Hitze zerstören

Amerikaner tätigen ihre Erfindungen gerne in Garagen. An der Innsbrucker Klinik werden zukunftsweisende Ideen in einem schlichten Untergeschoß des Chirurgiegebäudes ausgefeilt. Dort hat Reto Bale, Leiter der interventionellen Onkologie an der Universitätsklinik für Radiologie, mit seinem Team ein minimalinvasives Verfahren in der Krebstherapie weiterentwickelt. Mit der stereotaktischen Radiofrequenzablation, kurz sRFA, werden bildkontrolliert Krebsherde mit Hitze punktgenau zerstört. Vergleiche aus der Küche helfen ebenso, das Verfahren zu verstehen, wie Videospiele. Man weiß schon, etwas Bösartiges wird anvisiert und zerstört.