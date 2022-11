Gut zu wissen: Die wichtigsten Argumente für einen Boykott der WM in Katar

Innsbruck – Es ist nicht leicht, Fußball-Fan zu sein dieser Tage. All jene, denen es nicht egal ist, was abseits des Spielfelds vor sich geht, haben an der WM in Katar gewaltig zu knabbern. Können Korruption, gravierende Menschenrechtsverstöße und Ressourcenverschwendung einfach so ausgeblendet werden, sobald das runde Leder im Wüstenstaat rollt? Immer mehr Fans sagen "Nein" und wollen das zweifelhafte Spektakel bewusst boykottieren.