Peugeot 508 SW: Es ist noch viel Platz in der Mitte

Innsbruck – Kombis haben einen entscheidenden Nachteil – sie sehen nicht ganz so attraktiv aus wie ihre hartnäckigsten Rivalen: Sport Utility Vehicles und Crossover. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren hat dazu geführt, dass in manchen Segmenten Langheckmodelle nahezu völlig verschwunden sind, in anderen zumindest an Bedeutung verloren haben. Besonders betroffen ist die Mittelklasse, eingezwängt zwischen Kompaktwagen und Oberklasse. Hier haben bereits die klassischen Limousinen eingebüßt, Kombis ebenso. Es sei erinnert an den früheren Leuchtturm Passat, der heutzutage nur noch als kleines Licht funkelt. Löblich, dass manche Hersteller an der Kombi-Karosserievariante gleichwohl festhalten, so auch Peugeot.