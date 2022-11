Neues von Porsche: Strom-Schnellen von Zuffenhausen

Sieht aus wie ein wirklich böser 718 Cayman – und ist es auch. Unter Strom liegen bis zu 1100 PS an, zumindest für elf hitzige Minuten.

Franciacorta – Der Zuffenhausener Traditionsmarke geht es beim ökologischen Engagement neben dem Anbieten von Batterie-Autos auch um die Dekarbonisierung der Herstellung. Dazu wird die Vision einer so genannten Zero-Impact-Fabrik verfolgt, die keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat – etwa durch die Nutzung von grünem Strom, durch aktives Abwassermanagement, umfassendes Recycling und zirkulare Rohstoff-Kreisläufe. Bei allem guten Willen ist aktuell auch Porsche noch auf den Zukauf von Klima-Zertifikaten zur Erreichung einer bilanziellen CO2-Neutralität angewiesen, man will diesen Bereich aber laufend zugunsten „echter“ Maßnahmen reduzieren.

Praktischen Nutzen für die Kunden soll die Entwicklung der so genannten PPE-Plattform gemeinsam mit Audi bringen. Anfang 2024 feiert der E-Macan die Premiere auf dieser Basis. Offiziell wird er das aktuelle Modell mit thermischem Antrieb ablösen, tatsächlich dürften beide bis auf Weiteres parallel angeboten werden. Der elektrische Konkurrent soll 450 Kilometer Reichweite schaffen und für 5 auf 80 Prozent der Akku-Kapazität unter 25 Minuten benötigen. An der 800-Volt-Architektur, wie sie aktuell im Taycan zur Anwendung kommt, ändert sich nichts, bei der Batterie bleibt es beim Lithium-Ionen-System mit flüssigem Elektrolyt zu 96 Kilowattstunden, ein Feststoff-Akku ist vorerst kein Thema.

Einen weiteren Blick in die Zukunft bietet der Porsche GT4 E-Performance, ein auf Strombetrieb umgebauter 718 Cayman – künftig soll er als Basis für Kunden-Clubsport-Modelle dienen. Die Leistungsdaten dürften so manchen Hobby-Porschianer überfordern: 2,3 Sekunden für den Sprint von null auf hundert km/h, 5,6 für den auf 200 schaffen die 1100 PS und über 1000 Newtonmeter Drehmoment aus zwei E-Motoren. Allerdings ist bei diesem Set-up die Gaudi nach rund elf Minuten zu Ende, mit reduzierter Leistung hält die Batterie eine knappe halbe Stunde durch. Der für die praktische Zukunft relevante Teil steckt allerdings in den Bremsen: Gut 50 Prozent der Betriebskapazität werden hier bereits über die Rekuperation erzeugt, aktuelle Straßenfahrzeuge kommen unter Idealbedingungen derzeit auf höchstens 20 Prozent.