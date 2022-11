Nikolaus in Lechaschau sucht nach Begleitern

Lechaschau – Nach zweijähriger Zwangspause findet heuer am 5. Dezember wieder der traditionelle Nikolo-Einzug in Lechaschau statt. Um 17.15 Uhr zieht der Nikolaus mit seinen zahlreichen Begleitern und schön geschmückten Wägen von der Lechtaler Straße über die Dorfstraße weiter bis zum Gemeindeamt Lechaschau. Dort werden vom Nikolaus die Geschenke an die Kinder verteilt. Für die Verpflegung der Besucher entlang der Strecke und am Gemeindeplatz sorgen die Dorfvereine.