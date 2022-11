Erdogan droht Machtverlust: „Wenn ich untergehe, geht ihr mit mir unter“

Istanbul – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan befindet sich in einem politischen Überlebenskampf. In dieser Situation sei Erdogan „alles Mögliche“ zuzutrauen, sagte Cengiz Günay vom Institut für Internationale Politik in Wien der TT. Er sieht die Türkei in einer ebenso schmerzlichen wie gefährlichen Übergangsphase.