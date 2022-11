Zum Gesang kam die Malerei: Opernsängerin Eva Lind zu Gast bei „Tirol Live"

Innsbruck, Schwaz – Die Tiroler Opernsängerin Eva Lind blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Debüt am Tiroler Landestheater mit 17, 19-jährig die Partie der Königin der Nacht an der Wiener Staatsoper. In dieser Tonart ging es weiter. „Ich habe fast alle Rollen gesungen, die ich mir erträumt habe. Ich freue mich über das, was noch kommt“, resümiert die Sopranistin im Gespräch mit TT-Chefreporter Peter Nindler im Studio von „Tirol Live“.