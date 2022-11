Drei Sitzungen in Folge: Am Montag hat der Rietzer Gemeinderat volles Programm

Rietz – Der Montagnachmittag hat es in Rietz in sich: Ab 13.45 Uhr gibt es drei Sitzungen in Folge – die Konstituierung des Überprüfungsausschusses macht den Anfang, gefolgt von der „erzwungenen Gemeinderatssitzung“ der Opposition und gleich im Anschluss einer zweiten Gemeinderatssitzung, deren Tagesordnung von BM Gerhard Krug und seiner Fraktion zusammengestellt wurde. Die Abhaltung der „mittleren“ Sitzung war letztlich von der Gemeindeabteilung der Imster Bezirkshauptmannschaft angeordnet worden.