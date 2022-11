Radfeld – Mehr als 10.000 Euro Schaden haben Einbrecher am Freitag in Radfeld angerichtet. Laut Polizei brachen sie zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten alle Räume und erbeuteten Brageld sowie Wertgegenstände. (TT.com)