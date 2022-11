Ein Hohelied für die Ewigkeit: Dokufilm über Leonard Cohens „Hallelujah" im Kino

Der Dokumentarfilm „Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song“ von Daniel Geller und Dayna Goldfine erzählt nun das Leben des 2016 verstorbenen Kanadiers nach, und zwar anhand seines berühmtesten Songs. „Hallelujah“ funktioniert gut als Schlüssel für dieses rastlose Leben. An der zu Tode gespielten und immer wieder zum Leben erweckten Hymne feilte Cohen über sieben Jahre lang. Es gibt Hunderte verworfene und später doch noch verwendete Zeilen – ja ganze Strophen. Der Film erinnert dazu an eine gern erzählte Schnurre. Cohen und Dylan treffen sich irgendwann in den 1980ern in einem Pariser Café. Cohen fragt, wie lange Dylan für seinen Song „I and I“ gebraucht habe. Dylan druckt ihm eines seiner G’schichterln: „15 Minutes.“