Mercedes-Teamchef Wolff über Mick Schumacher: „Passt gut zum Stern"

Abu Dhabi - Mercedes kann sich ein Formel-1-Engagement von Mick Schumacher vorstellen. "Er ist ein Deutscher, er passt unheimlich gut zum Stern. Ich finde, er hätte einen Platz in der Formel 1 verdient und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das machen können", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff dem TV-Sender Sky vor dem letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi.

Wolff verwies erneut auf die enge Verbindung von Mercedes zur Familie Schumacher und zugleich auf die Priorität des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher: Der 23-Jährige könnte noch eine Mini-Chance auf ein Stammcockpit für 2023 bei Williams haben. Voraussetzung wäre allerdings, dass der Wunschkandidat Logan Sargeant in der Formel 2 nicht die nötigen Punkte für seinen Formel-1-Führerschein zusammenbekommt.

Auch Ferrari will einer weiteren Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher nicht im Weg stehen. "Wir als Ferrari und die Ferrari Driver Academy glauben, dass er ein großartiger Fahrer ist", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Samstag in Abu Dhabi. "Wir sind völlig offen für verschiedene Möglichkeiten, aber wir müssen uns mit ihm zusammensetzen und eine Entscheidung treffen." (APA/dpa)