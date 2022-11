Wer ist die Nummer eins in Tirol? Raiders sind Favoriten im Duell mit den Towers

Tiroler Derby vor erwartet voller Halle: Die Swarco Raiders und die Kufstein Towers duellieren sich um die Nummer eins in Tirols Basketball. © Schönherr

Von Roman Stelzl

Innsbruck – Mit stolz geschwellter Brust dürfen die Swarco Raiders heute (18 Uhr, Landessportcenter) die Halle zum ersten Tiroler Basketball-Derby der Saison betreten. Nach der Auftaktniederlage schrieben die Innsbrucker in der zweiten Bundesliga mit fünf Siegen in Folge an und stürmten auf Rang eins der Western Conference. Maßgeblich daran beteiligt ist das slowenische Profi-Trio, das in Hochform agiert.

Und das schlägt sich auch in den Spielerstatistiken nieder: Jernej Ledl führt mit 29 Punkten im Schnitt überlegen die Scorer-Liste der gesamten Liga an. Vorjahres-MVP Ziga Habat (21,8/6. Platz) und Gasper Rojko (21,6/7.) tauchen ebenfalls in den Top sieben der besten Punktelieferanten auf. Kein anderes Team hat eine solche Dichte an Scorern. Auf lange Sicht soll das zum großen Saisonziel führen. Habat: „Wir wollen Meister werden und die erste Liga angreifen.“

Mit diesen Erfolgen im Rücken gehen die Raiders als Favoriten in das Duell mit den Pirlo Kufstein Towers. Doch die Gastgeber sind gewarnt: Die Kufsteiner fanden nach vier Auftaktniederlagen immer besser in die Spur und treten nach zwei Siegen ebenfalls mit viel Selbstvertrauen im Gepäck die Reise nach Innsbruck an. Federführend im Spiel der Towers ist wie im Vorjahr der Slowene Luka Bozak, der mit 25,6 Punkte pro Spiel die Nummer zwei der Liga ist. Der kroatische Neuzugang Luka Kraljic fügte sich mit starken Leistungen in das Team ein, das ohne Profis auskommt.

„Diese Derbys sind für uns das Salz in der Suppe“, sagt Towers-Obmann Michael Pilger. „Die Raiders sind die Favoriten. Aber wenn wir ihre drei starken Profis in den Griff bekommen, haben wir gute Chancen.“ Das große Ziel der Kufsteiner bleibt das Play-off – als Fünfter fehlt dazu aktuell nur ein Rang.

