Keine Mehrheit: Reform des Energiecharta-Vertrags gescheitert

Wien – Der Energiecharta-Vertrag zum Schutz von Investitionen im Energiesektor steht zunehmend in der Kritik, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu behindern. Mehrere Länder, unter ihnen Frankreich, die Niederlande und Spanien, haben bereits angekündigt, offiziell aus dem Vertrag auszusteigen. Italien ist schon länger draußen, zuletzt kündigten Slowenien und Deutschland an, sich zu verabschieden. Eine von Österreich befürwortete Modernisierung des Vertrags scheiterte am Freitag.

Ohne die Stimmen Deutschlands, Frankreichs, Spaniens und der Niederlande sei keine erforderliche qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten für den modernisierten Vertrag innerhalb der Vertragsstaatenkonferenz der Energiecharta zustande gekommen, hieß es aus dem Klimaministerium am Samstag. In Österreich wolle man nun ergebnisoffen über den vollständigen Austritt aus dem Vertrag und die weitere Vorgehensweise diskutieren. Zuletzt hatten SPÖ, Gewerkschaftsbund ÖGB und Arbeiterkammer (AK) einen Ausstieg aus dem Vertrag gefordert.

Investitionen in fossiles Öl und Gas werden "beschützt"

"Am Energiecharta-Vertrag gibt es viele grundlegende Kritikpunkte, das gilt umso mehr nach dem Scheitern der Modernisierung. Er beschützt jetzt auch weiterhin Investitionen in fossiles Öl und Gas. Das schränkt unsere Handlungsfähigkeit im Kampf gegen die Klimakrise ein. Und das kann nicht das Ziel sein. Deshalb werden wir in Österreich – wie in vielen anderen europäischen Ländern – eine offene Diskussion über den Ausstieg aus diesem Vertrag führen", betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) laut Aussendung am Samstag.

"Immer mehr EU-Staaten treten aus der Energiecharta aus. Die österreichische Bundesregierung nimmt diese Entwicklungen ernst und sieht ebenso wie andere EU-Staaten die Bedenken gegen den völkerrechtlichen Vertrag in seiner derzeitigen Form", erklärte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Deshalb habe sich Österreich seit Jahren für eine Modernisierung der Energiecharta eingesetzt und habe auf EU-Ebene für die Modernisierung gestimmt, so Kocher. "Wir müssen aber jetzt zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund der Entscheidung einiger EU-Mitgliedstaaten die Modernisierung nicht zustande kommt und der alte Vertrag bestehen bleibt. Daher werden auch wir nun die Lage neu bewerten und die österreichische Mitgliedschaft einer Prüfung unterziehen", so Kocher.