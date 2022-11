Weltmeister Verstappen holte in Abu Dhabi seine 20. Karriere-Pole-Position

Abu Dhabi - Weltmeister Max Verstappen hat im Qualifying für den letzten Formel-1-Grand-Prix des Jahres die Bestzeit erzielt. Der Red-Bull-Pilot holte sich am Samstag in Abu Dhabi die Pole Position und wird am Sonntag (14.00 Uhr/live TT.com-Ticker) vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Mann Charles Leclerc in das Finale starten. Der Red-Bull-Pilot holte sich am Samstag in Abu Dhabi die Pole Position und wird am Sonntag (14.00 Uhr/live TT.com-Ticker) vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Mann Charles Leclerc in das Finale starten. In der WM ist noch offen, ob Perez oder Leclerc hinter Verstappen den zweiten Platz belegt.