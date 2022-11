Stark alkoholisierter Lkw-Lenker mit gemeingefährlicher Fahrt bei Mötz

Telfs – Autofahrer meldeten der Polizei am Samstagvormittag einen Lkw, der in Schlangenlinien über die Mötzer Dorfstraße (L59) in Richtung Autobahnausfahrt unterwegs war. Entgegenkommende Fahrzeuge seien gefährdet worden, der Lastwagen habe mehrfach den Fahrbahnrand überfahren.