Weltfußballer Benzema fällt für gesamte WM aus

"Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber heute Abend muss ich an die Mannschaft denken, wie ich es immer getan habe", ergänzte der Goalgetter von Real Madrid. Der 34-Jährige hatte zuvor beim Training in Doha einen stechenden Schmerz verspürt und musste die Einheit abbrechen. Er verletzte sich den Verbandsangaben zufolge am Quadrizeps und muss nun drei Wochen pausieren. Beim Titel 2018 war er nicht dabei gewesen, weil er zwischen 2015 und 2021 infolge einer Erpressungsaffäre um seinen einstigen Mitspieler Mathieu Valbuena nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde.