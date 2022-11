Tirols LR Zumtobel gegen zeitliche Limits bei UVP-Verfahren

Zumtobel will an UVP-Verfahren nicht rütteln

"Es wird da wirklich alles angesehen", führte der Landesrat ins Treffen. Es gelte, die Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und Landschaft zu berücksichtigen. Immerhin handle es sich hier um Projekte, die "für Generationen" da sein würden. Es sei begrüßenswert, dass man dabei Studien - etwa auch zu verschiedenen Jahreszeiten - heranziehe oder Bürgerbeteiligung durchführe, argumentierte der Neo-Landesrat. Im UVP-Verfahren orientiere man sich an "Fakten und klaren Leitlinien, was geht und was nicht geht. Die Geschwindigkeit der Verfahren hängt wesentlich von der Qualität der eingereichten Unterlagen ab", sagte Zumtobel.