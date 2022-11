Tiroler Sporthandel: „Die WM fällt für uns nicht ins Gewicht“

Innsbruck – Normalerweise ist ein Event wie die heute beginnende Fußballweltmeisterschaft in Katar ein Booster für den Handel, aber auch für die Gastronomie. Nicht so heuer. Schuld daran ist vor allem der Zeitpunkt, zu dem die WM stattfindet.

Für Public Viewing oder andere größere Veranstaltungen müssen Lizenzgebühren bezahlt werden. Eine Anfrage beim ORF zeigt das geringe Interesse in Tirol. So wurden nur fünf solcher Lizenzen beantragt und nur eine davon für den Outdoor-Bereich. „Ich glaube nicht, dass die WM den Christkindlmärkten den Rang abläuft“, meint dazu Tirols Gastrosprecher Alois Rainer. Er geht nicht davon aus, dass das Interesse extrem groß sein wird. Aber die Gastronomie sei sehr heterogen. Sportbars würden sicher davon profitieren, andere eher nicht bzw. hätten andere Schwerpunkte, speziell in der Weihnachtszeit.