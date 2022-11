Rose Krenn in Schwaz: Augenschmäuse aus einer anderen Zeit

Rose Krenn hat in den nur elf Jahren ihres künstlerischen Tuns immer wieder Neues versucht. Technisch genauso wie formal und in der Wahl ihrer Themen.

Schwaz – Rose Krenn habe einen „für eine Frau ungewöhnlich starken Formensinn“, urteilte ihr Lehrer an der Wiener Kunstgewerbeschule, der große Josef Hoffmann. Ein Tonfall, der um 1900 wohl normal war, in einer Zeit, in der Künstlerinnen primär auf das Dekorative abgeschoben wurden. Auch die 1884 in der Untersteiermark geborene Rose Krenn, die nach ihrem Studium bei Hoffmann und Michael Powolny für die Wiener Werkstätte u. a. Stoffmuster kreierte, Ostereier bemalte, Christbaumschmuck und Keramiken entwarf.