WM-Milliarden-Match der Sportartikel-Riesen

Doha – Bei der am Sonntag startenden Fußball-Weltmeisterschaft im umstrittenen Veranstalter-Land Katar kämpfen die Superstars wie Messi, Ronaldo, Neymar oder Mbappe um den wichtigsten Titel. Geld regiert die Sportwelt, gerade auch im Milliarden-Business Fußball. Auf dem grünen Rasen duellieren sich in den kommenden vier Wochen die weltbesten Kicker, mit ihnen spielen aber auch die großen Sportausrüster um den begehrten WM-Pokal und die durch das Turnier erhofften vielen weiteren Umsatz-Millionen.

Nur jeweils ein Eisen im Feuer haben die Ausstatter Hummel mit Dänemark, Kappa mit Tunesien, One All Sports mit Kamerun, Majid mit dem Iran, Marathon mit Ecuador sowie New Balance mit Costa Rica. (TT)