Kostenlose Budgetberatung notwendig: Projektanfrage an Land Tirol

Damit in Zeiten der Krise Menschen nicht in die Überschuldung schlittern, bieten sechs Bundesländer kostenlose Budgetberatungen an – die TT berichtete im Frühjahr. In Tirol fehlt bisher dieses Angebot und schon damals hatte Thomas Pachl, Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol, dafür plädiert, dass man hier nachzieht. Bisher ist nichts geschehen und so hat Pachl jetzt mit Beginn der Arbeit der neuen Landesregierung beim Land angeklopft. „Ich habe für das Projekt Budgetberatung bei Landesrätin Eva Pawlata schriftlich den Anstoß gegeben. Das Projekt halte ich für sehr wichtig, weil man so prophylaktisch DAS große Problem, nämlich die Überschuldung, verhindern versuchen kann“, so Pachl.