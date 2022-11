Österreich trat Koalition gegen Plastikverschmutzung bei

Die weltweite Kunststoffproduktion hat sich dem Ministerium zufolge in den vergangenen 50 Jahren verzwanzigfacht. Weniger als zehn Prozent davon werden recycelt. Ein Großteil des Plastikmülls landet auf Mülldeponien oder in der Natur. "Mikroplastik wird bereits überall gefunden – in der Umwelt, in Lebensmitteln und sogar im menschlichen Körper", hieß es in der Aussendung. Laut der Organisation für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwickelung (OECD) wird sich der weltweite Kunststoffverbrauch bis 2060 mehr als verdoppeln.