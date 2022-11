Oberösterreicher schlug aus vier Metern Höhe mit Kopf auf Beton auf

Taiskirchen im Innkreis – Aus rund vier Metern Höhe ist am Samstagvormittag ein 58-Jähriger in Taiskirchen (Bezirk Ried) von einer Aluleiter gefallen und mit dem Kopf auf den Betonboden aufgeprallt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung, bei der auch ein Notarztteam eines Rettungshubschraubers beteiligt war, kam er mit der Rettung in das Krankenhaus Ried, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.