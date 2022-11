Betrunkener prallte in Fließ mit Pkw gegen Felsmauer und verletzte sich

Fließ – Einen schweren Unfall verursachte ein betrunkener Autofahrer Sonntagfrüh auf der Landecker Straße in Fließ: Der Mann war gegen 6 Uhr Früh in Richtung Prutz unterwegs und schlief dabei hinter dem Steuer ein. Dadurch geriet sein Fahrzeug unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn, wo es gegen eine Felsmauer prallte.

Der Pkw schlitterte in Folge der Wand entlang und kam schließlich quer zur Fahrbahn auf einem Randstein bzw. dem Straßenbankett zum Stillstand. Der Unfalllenker wurde unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden. Polizisten nahmen ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)