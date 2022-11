Die Öko-Modellregion Waging wird Tag für Tag grüner

Es gibt Reisen und Reisen. Da wären zum einen die großen Abenteuer, bei denen man in Portugal auf Riesenwellen surft oder Orang-Utans in Borneo bestaunt. Und dann gibt es die kleinen Abenteuer, die aber nicht minder beeindruckend sein können.

Auf der A8 Richtung Salzburg einmal die Ausfahrt Traunstein zu nehmen, um in Waging am See im Chiemgau Halt zu machen, rentiert sich allemal. Das Gras ist bei unseren bayerischen Nachbarn nicht grüner und auch die Kühe schauen gleich aus, aber doch hat man in der Gegend rund um den Waginger See etwas Besonderes geschaffen.