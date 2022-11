„Wetten, dass..?": Die glanzvollen Momente und verrückten Tricks in Bildern

Friedrichshafen – Mit zwei Cancan tanzenden Promis, einem Wettkönig mit 3D-Kreuzblick und einem plaudernden Robbie Williams auf der berühmtesten Couch Deutschlands ist die Kultshow „Wetten, dass..?" in die nächste Runde gegangen. Showmaster Thomas Gottschalk führte dieses Mal im roten Leoparden-Look durch die Sendung und wurde vom Publikum mit stehendem Applaus gefeiert. Den schüttelte er am Samstagabend in Friedrichshafen mit einem lockeren „Ich bin's doch nur" ab.

An seiner Seite: Michelle Hunziker in einem opulenten rosafarbenen Designer-Ballkleid. Aber auch sonst fiel die gebürtige Schweizerin auf: Als Co-Gastgeberin kümmerte sie sich charmant um die Kandidaten und lotste ein wenig auch Moderator Gottschalk durch den Wett-Dschungel.

Die 45-Jährige versprühte in gewohnter Manier Luftküsse und Herzen. Gottschalk geriet zwischendurch gar ein wenig in den Schatten der fröhlich herumwirbelnden Hunziker. Und auch das gewohnte Feuerwerk an flotten Gottschalk-Sprüchen fiel in dieser Ausgabe etwas kleiner aus.