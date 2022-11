„Heldenhafte” Gäste stoppten Angreifer in LGBTQ-Nachtclub in den USA

Colorado Springs – "Heldenhafte" Clubbesucher haben in der Nacht auf Sonntag in einem LGBTQ-Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs einen Angreifer gestoppt, der auf die Gäste gefeuert hatte. Fünf Menschen wurden getötet und 18 verletzt. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen. Das Motiv war am Sonntag noch unklar. Der Club sprach auf Facebook von einem "Hassangriff".

Laut den Behörden werde ermittelt, ob es sich um gezielte Hasskriminalität handelte. Die Polizei identifizierte den Verdächtigen. Er wird nach dem Angriff im Club Q im Krankenhaus behandelt, hieß es bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Der erste Notruf über die Schießerei in dem Club in der Stadt Colorado Springs sei kurz vor Mitternacht am Samstag eingegangen, berichtete die Polizei. Wenige Minuten später wurde der Angreifer festgenommen. Einzelheiten zur Tat nannte die Polizei bisher nicht. Wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt im Club waren, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.